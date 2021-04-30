Суд изберет адвокату Павлову меру пресечения по делу о разглашении данных следствия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Адвоката советника главы Роскосмоса Ивана Павлова повезут в пятницу в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29".

"Сегодня Павлова повезут в Басманный суд Москвы. Мы предполагаем, что для избрания меры пресечения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что обыски и допрос адвоката Ивана Павлова связаны с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

"Конкретно мне вменяются два обстоятельства: то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Второе, что я рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый анонимный свидетель", - процитировали в "Команде 29" Павлова.

В пятницу утром Павлов был задержан в своем гостиничном номере в Москве.

Иван Павлов защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже: бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.