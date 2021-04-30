Число погибших киргизских граждан в столкновениях на границе с Таджикистаном выросло до 31

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Количество погибших киргизских граждан во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном выросло до 31 человека. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава республики.

Экономический кризис и слабая власть. Причины конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

"По последним данным, 31 человек погиб и 154 получили ранения", - заявила представитель ведомства.

В Минздраве не исключили, что число летальных случаев может увеличиваться, поскольку многие пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Для приема пострадавших во время конфликта переоборудовали больницу в областном центре Баткен, предназначенную для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Большинство пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном жителей Киргизии являются гражданскими лицами, добавили в ведомстве. "В общей сложности пострадали 154 человека, 121 из которых - это гражданские", - заявила представитель министерства. По ее данным, в списке получивших ранения и травмы числятся 23 военнослужащих.