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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Число погибших киргизских граждан в столкновениях на границе с Таджикистаном выросло до 31

Еще 154 получили ранения, добавили в пресс-службе Минздрава Киргизии

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Количество погибших киргизских граждан во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном выросло до 31 человека. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава республики.

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"По последним данным, 31 человек погиб и 154 получили ранения", - заявила представитель ведомства.

В Минздраве не исключили, что число летальных случаев может увеличиваться, поскольку многие пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Для приема пострадавших во время конфликта переоборудовали больницу в областном центре Баткен, предназначенную для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Большинство пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном жителей Киргизии являются гражданскими лицами, добавили в ведомстве. "В общей сложности пострадали 154 человека, 121 из которых - это гражданские", - заявила представитель министерства. По ее данным, в списке получивших ранения и травмы числятся 23 военнослужащих.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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