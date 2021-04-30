Прокурор требует приговорить третьего свидетеля по делу Ефремова к исправительным работам

МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Гособвинитель в пятницу потребовал приговорить обвиняемого в даче ложных показаний Андрея Гаева к одному году и 10 месяцам исправительных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По уголовному делу в отношении Гаева Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ, состоялись прения сторон. Государственный обвинитель просил суд признать Гаева А. А. виновным в совершении указанного преступления, назначить наказание в виде одного года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от заработной платы подсудимого", - сказали в суде.

Защита просила суд признать Гаева невиновным в инкриминируемом деянии.

"Оглашение итогового судебного акта состоится в 16:30 мск", - сказали в суде. Ранее другого обвиняемого в лжесвидетельстве, Тевана Бадасяна, суд приговорил к году исправительных работ.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова заведомо ложные показания - Андрея Гаева, Александра Кобца и Тевана Бадасяна. При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Ранее гособвинение попросило назначить Александру Кобцу год и 10 месяцев исправительных работ по делу о лжесвидетельстве.