Адвокату Павлову предъявили обвинение по статье о разглашении данных следствия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. СК предъявил обвинение адвокату Ивану Павлову в разглашении данных предварительного следствия. Об этом он сам сообщил журналистам после допроса в СК РФ.

"У меня статус обвиняемого по ст. 310 УК РФ", - сказал он. По его словам, следствие, как ожидается, будет просить Басманный суд избрать в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий. "Ходатайство следствия будет рассматриваться через час", - уточнил Павлов.

Он также сообщил, что в ходе допроса следователь не задал ему ни одного вопроса. "У меня изъяли документы, составляющие адвокатскую тайну", - сообщил Павлов.

В пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29" также сообщили, что в качестве меры пресечения для Павлова планируют попросить запрет определенных действий. Позднее в пресс-службе суда сообщили, что ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Басманный суд.

"Следствие в поступившем в суд ходатайстве в отношении Павлова просит возложить на него обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, а также установить следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом", - сказала пресс-секретарь.

Адвокат был задержан в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). По словам Павлова, это связано с делом бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. "Конкретно мне вменяется два обстоятельства: то, что я передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Второе, что я рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о том, что в деле появился некоторый анонимный свидетель", - пояснил Павлов. Он сообщил ТАСС, что вину не признает.

Палов известен защитой фигурантов дел о государственной измене. В частности, он является адвокатом осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева, скончавшегося накануне после продолжительной болезни. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.