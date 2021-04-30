Суд рассмотрит 14 мая дело, связанное с закрытыми рынками под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля./ТАСС/. Аксайский районный суд рассмотрит 14 мая дело, связанное с крупными оптовыми рынками Аксайского района Ростовской области, доступ к которым сейчас ограничен, сообщили ТАСС в суде.

По информации источника ТАСС, 3,5 тыс. силовиков 27 апреля ограничили доступ на крупные оптовые рынки в Аксайском районе Ростовской области в рамках проверки. По сообщениям местных СМИ, на территории рынков дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Ранее прокуратура Ростовской области инициировала проверку по информации правоохранительных органов и некоторых СМИ о нарушениях закона при организации торговли на рынках Аксайского района. По информации бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, ситуация с ограничениями работы рынков повлияла на 1,5 тыс. предпринимателей.

"В производстве Аксайского районного суда есть исковое заявление, которое касается рынков. Судебное заседание по нему назначено на 14 мая", - сообщили в суде, добавив, что нет точной информации, рассмотрит ли суд по существу данное дело в назначенную дату.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.