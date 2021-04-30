В Москве задержали напавшего на полицейского

МОСКВА, 30 апрель. /ТАСС/. Уголовное дело за нападение на полицейского заведено в отношении жителя Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении мужчины 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Полицейские остановили его за пьяную езду, он пнул одного из них и угрожал расправой", - сказал собеседник агентства.

Накануне полицейские заметили на одной из центральных улиц Москвы Mercedes, водитель которого чуть не сбил пешеходов и вел себя неадекватно на дороге. Он попытался скрыться от погони, но его обнаружили в одном из дворов на улице Мневники. Мужчина был пьян, отказывался выйти из автомобиля и вел себя агрессивно. Когда его задержали и везли в отдел полиции, он пнул полицейского и стал ему угрожать.

Позже выяснилось, что задержанного ищут с ноября 2020 года. Тогда в магазине на Трехгорном Валу у него произошел конфликт с замкомандира роты одного из столичных полков Росгвардии. Мужчина выстрелил несколько раз в росгвардейца из травматического оружия, но не попал и сбежал с места происшествия. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

Согласно сайту судебных и нормативных актов РФ, мужчина дважды попадал в ДТП с серьезными финансовыми последствиями и оба раза признавался их виновником. В общей сложности с него взыскали почти 1 млн рублей.