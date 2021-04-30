Бывшего петербургского депутата приговорили к четырем годам колонии за стрельбу по людям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Ленинградский областной суд отменил приговор суда первой инстанции, который фактически освободил от наказания бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Илью Русинова за стрельбу по лодке с людьми, и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области.

"Суд согласился с доводами прокурора и отменил приговор первой инстанции. Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала представитель надзорного ведомства.

Летом 2020 года в Приозерском районе Ленинградской области задержали мужчину, который обстрелял из карабина лодку с людьми, подплывшую к его участку. Против задержанного возбудили уголовного дела о покушении на убийство. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанного зовут Илья Русинов, с 2015 года он был муниципальным депутатом от "Единой России" в муниципальном образовании Измайловское в Петербурге, но на момент задержания уже не числился членом муниципального совета, так как не участвовал в выборах 2019 года. В петербургском отделении партии после задержания сообщали, что приостановят членство в ней Русинова.

В декабре прошлого года Приозерский горсуд изменил квалификацию дела на статью 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и приговорил Русинова к исправительным работам на девять месяцев, однако осужденному зачли срок содержания под стражей после задержания и освободили от наказания в связи с его отбытием. Суд первой инстанции также оставил без удовлетворения гражданский иск пострадавшей при стрельбе женщины и решил взыскать с Русинова в ее пользу только расходы на представителя в суде и процессуальные издержки в сумме более 185 тыс. рублей. После этого на приговор подали жалобу в областной суд. Согласно картотеке областного суда, приговор первой инстанции Русинову отменили, других подробностей в материалах дела не указывается.