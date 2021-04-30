На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем

ТАСС, 30 апреля. Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Сегодня на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что дети и сопровождающие ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Всего в автобусе находились 18 пассажиров: 14 детей и четверо взрослых.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, сообщил о 18 пострадавших и шестерых погибших.

По информации краевого управления ГИБДД, авария могла произойти из-за опрокидывания грузовика во время маневра на дороге: большегруз придавил микроавтобус.