Груженный машинами автовоз столкнулся с легковушкой в Подмосковье

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Автовоз столкнулся с легковой иномаркой на трассе в Подмосковье, пострадал один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 15:50 на 2-м километре автодороги М-10 на Льяловском шоссе автовоз не предоставил движение легковому автомобилю Ford, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадал водитель инормаки", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что автовоз был загружен восемью автомобилями Hyundai Solaris.