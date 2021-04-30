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В Волгограде иномарка сбила ребенка

Полиция проводит проверку

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Легковой автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе в Волгограде сбил девочку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, Mitsubishi Lancer под управлением 33-летнего водителя двигался по ул. Пархоменко в Центральном районе города и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2012 года рождения. Ребенок госпитализирован, проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Со слов водителя, в месте совершения ДТП образовалась небольшая пробка, из-за чего он не заметил идущего ребенка, добавили в пресс-службе ведомства.

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