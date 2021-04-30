Основанием для возбуждения дела на адвоката Павлова стали материалы ФСБ, переданные в СК

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Ивана Павлова стали материалы ФСБ, пересланные в СК РФ. Об этом говорится в записке, направленной главой ФСБ Александром Бортниковым председателю СК Александру Бастрыкину, с копией которой ознакомился ТАСС.

В записке говорится о направлении в адрес СК из ФСБ "результатов оперативно-разыскной деятельности для принятия решения о возбуждении уголовного дела. В том числе - рапорт об обнаружении признаков преступления, постановление о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности следователю и постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности". В записке указано, что дело возбуждено руководителем ГСК СК РФ генерал-майором Денисом Колесниковым.

Павлов был задержан в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По его словам, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину не признает.