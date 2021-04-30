Уголовное дело по двум статьям возбудили после ДТП на Ставрополье

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по двум статьям по факту аварии с микроавтобусом в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данному факту первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя краевого следственного управления Олега Сидорова.

ДТП с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло недалеко от населенного пункта Ямки около 17:00 мск. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров, в результате столкновения погибли 5 детей, госпитализированы девять человек. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковушкой грузовика, который во время торможения опрокинулся на микроавтобус.

Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 детей, они ехали на ни с кем не согласованные соревнования по баскетболу.