Суд в Коми арестовал одного из лидеров криминального мира

СЫКТЫВКАР, 30 апреля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд в пятницу выдал санкцию на арест Гейдара Абдурагимова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Коми.

"Ранее задержанный житель Сыктывкара 1970 года рождения, так называемый смотрящий по Республике Коми, арестован на два месяца", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По информации Сыктывкарского городского суда, Абдурагимов обвиняется по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") и ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере"). Суд учел характеристику личности обвиняемого, а также обстоятельства совершения инкриминируемых ему преступлений.

По данным следствия, с февраля 2017 года по апрель 2021-го Абдурагимов публично заявлял о своем положении в преступной иерархии, а также осуществлял соответствующие своему статусу функции. Его задержали в Сыктывкаре при реализации совместной разработки ГУУР МВД России, республиканских МВД, УФСБ, УФСИН совместно с сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как сообщил ТАСС адвокат арестованного Иван Кайпак, защита обжалует решение суда по избранной мере пресечения и постановление о возбуждении уголовного дела. "Абдурагимов - предприниматель, у него здесь шашлычная. Не судим, не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, гражданин РФ, ребенок у него есть. Ему предъявлена дополнительная статья, некий потерпевший, бывший осужденный заявил, что Абдурагимов два раза с ним встречался в 2019 году и требовал с него 1,2 млн рублей, которые якобы осужденные переводили на счета этого потерпевшего якобы на воровской общак. На наш взгляд, доказательств нет, будем обжаловать", - сказал ТАСС адвокат.

По данным следствия, Абдурагимов действовал от имени так называемого вора в законе Юрия Пичугина, который был задержан в феврале 2017 года в Коми. На данный момент в Верховном суде Коми продолжается судебное следствие по уголовному делу Пичугина и членов его банды, 18 фигурантов дела, в том числе лидеры преступного сообщества, находятся под стражей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной банды, совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.