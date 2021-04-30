Губернатор Ставрополья сообщил о пяти погибших детях в ДТП с автобусом

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. В ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась детская спортивная команда, на Ставрополье погибли пять детей, девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Об этом очень тяжело писать. Пятеро детей погибли. <…> Девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и [в состоянии]средней тяжести. Оказывается вся необходимая медпомощь", - на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что лично выехал на место происшествия. На месте уже находится руководство Минздрава края и регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. "В поддержку местным врачам направлены медики из Ставрополя. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в краевые медучреждения", - пояснил Владимиров.

Авария с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошла около в 16:35 мск в Грачевском округе Ставрополья. Предварительно сообщалось о шестерых погибших детях, однако источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что одного ребенка, считавшегося погибшим, удалось реанимировать. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.