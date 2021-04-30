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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

Соревнования, на которые ехали попавшие в ДТП на Ставрополье дети, не были согласованы

В Волгоградской областной федерации баскетбола также сообщили, что на соревнования ехала муниципальная школа по баскетболу №2

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Соревнования, на которые ехала женская баскетбольная команда спортивной школы из Волгограда, участники которой попали в ДТП в Ставрополье, не были ни с кем согласованы.

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Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Волгоградской областной федерации баскетбола.

"На соревнования ехала муниципальная школа по баскетболу №2, соревнования должны были проходить в городе Черкесске. Соревнования никто не согласовывал - ни Федерация баскетбола, ни муниципалитет, ни областной спорткомитет. В календаре этих организаций не было этих соревнований. Школа, наверно, приняла решение самостоятельно поехать, мы узнали о трагедии из СМИ", - сказала собеседница агентства.

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РоссияДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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