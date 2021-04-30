Соревнования, на которые ехали попавшие в ДТП на Ставрополье дети, не были согласованы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Соревнования, на которые ехала женская баскетбольная команда спортивной школы из Волгограда, участники которой попали в ДТП в Ставрополье, не были ни с кем согласованы.

Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Волгоградской областной федерации баскетбола.

"На соревнования ехала муниципальная школа по баскетболу №2, соревнования должны были проходить в городе Черкесске. Соревнования никто не согласовывал - ни Федерация баскетбола, ни муниципалитет, ни областной спорткомитет. В календаре этих организаций не было этих соревнований. Школа, наверно, приняла решение самостоятельно поехать, мы узнали о трагедии из СМИ", - сказала собеседница агентства.