В ГИБДД России назвали причину ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пять детей, стало нарушение правил дорожного движения третьей машины. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"Предварительно ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашины - автомашины ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первое касательное столкновение с автомашиной ДАФ, в результате чего автомашина ДАФ в креновой форме допустила столкновение с автомашиной Mercedes-Benz Sprinter, - сказал он.

Сафонов отметил, что в числе пострадавших есть четверо взрослых. "Погибли пять несовершеннолетних, девять детей доставлены в больницу Грачевского округа, четверо взрослых также получили телесные повреждения", добавил он.

В пресс-службе ГУ МВД по региону, в свою очередь, сообщили, что ДТП мог спровоцировать обгон легкового автомобиля.

"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших еще уточняются. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

В новость внесены изменения (19:20 мск) - добавлен комментарий начальника управления ГИБДД по региону.