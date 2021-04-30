В ГИБДД России назвали причину ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пять детей, стало нарушение правил дорожного движения третьей машины. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.
"Предварительно ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашины - автомашины ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первое касательное столкновение с автомашиной ДАФ, в результате чего автомашина ДАФ в креновой форме допустила столкновение с автомашиной Mercedes-Benz Sprinter, - сказал он.
Сафонов отметил, что в числе пострадавших есть четверо взрослых. "Погибли пять несовершеннолетних, девять детей доставлены в больницу Грачевского округа, четверо взрослых также получили телесные повреждения", добавил он.
В пресс-службе ГУ МВД по региону, в свою очередь, сообщили, что ДТП мог спровоцировать обгон легкового автомобиля.
"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших еще уточняются. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.
В новость внесены изменения (19:20 мск) - добавлен комментарий начальника управления ГИБДД по региону.