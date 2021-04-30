Басманный суд избрал адвокату Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу избрал адвокату Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о разглашении данных следствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, а также установить следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом.

Павлов был задержан в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По его словам, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.