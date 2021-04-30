Заместителей директоров двух городских учреждений в Ярославле арестовали по делу о взятках

ТАСС, 30 апреля. Заместителя директора "Агентства по муниципальному заказу ЖКХ" Константина Андрейченко и замдиректора компании "Центр" Сергея Бакшина арестовали в пятницу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 30 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя, в отношении заместителя директора МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" Константина Андрейченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 июня 2021 года", - сообщили в суде.

Также суд арестовал заместителя директора АО "Центр" Сергея Бакшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 июня 2021 года", - добавили в суде. В интересах следствия подробности совершения преступлений и суммы взяток пока не разглашаются.

По данным СМИ, АО "Центр" распоряжается такими крупными муниципальными активами как "Центральный рынок" Ярославля, собственником акций компании является мэрия города. Деятельность "Агентства по муниципальному заказу ЖКХ" связана с архитектурой с созданием архитектурного объекта, следует из открытых источников.