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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших детей в ДТП с автобусом

По данным министерства, четверо детей находятся в тяжелом состоянии

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Четверо детей, которые пострадали в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в министерстве здравоохранения края.

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"В результате ДТП на трассе Астрахань-Ставрополь, по оперативным данным, погибло пять несовершеннолетних, из них четыре - на месте. Медики борются за жизнь девяти детей. В настоящее время осуществляется медицинская эвакуация в травмоцентр первого уровня в Ставрополе двух подростков в тяжелом состоянии", - отметили в Минздраве.

Отмечается, что еще четверо детей находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализируются в детскую краевую больницу. Трое детей получают медицинскую помощь в Грачевской районной больнице: двое - в тяжелом состоянии, им проводится противошоковая терапия, после чего они будут транспортированы в краевые медучреждения; еще один ребенок - в состоянии средней степени тяжести.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. За медицинской помощью обратились также трое взрослых. На месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи, в том числе четыре реанимационных, две консультативных - из детской и взрослой краевых больниц. Ситуация на контроле минздрава Ставропольского края, на место происшествия выехал министр здравоохранения Владимир Колесников", - добавили в ведомстве.

Авария с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошла в 16:35 мск в Грачевском округе Ставрополья. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На место происшествия для выяснения обстоятельств ДТП выехал исполняющий обязанности заместителя начальника Межтерриториального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СКФО Сергей Быкадоров, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

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РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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