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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

Минздрав направляет на Ставрополье бригаду специалистов для помощи пострадавшим в ДТП

В числе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минздрав России направляет на Ставрополье бригаду специалистов федеральных центров для помощи пострадавшим в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, сообщил в пятницу журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко", - сказал он.

ДТП с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло недалеко от населенного пункта Ямки во второй половине дня пятницы. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров, в результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек. Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 детей, они ехали на соревнования по баскетболу.

 

Теги
РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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