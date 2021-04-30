Минздрав направляет на Ставрополье бригаду специалистов для помощи пострадавшим в ДТП

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минздрав России направляет на Ставрополье бригаду специалистов федеральных центров для помощи пострадавшим в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, сообщил в пятницу журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко", - сказал он.

ДТП с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло недалеко от населенного пункта Ямки во второй половине дня пятницы. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров, в результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек. Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 детей, они ехали на соревнования по баскетболу.