Бастрыкин передал дело о ДТП на Ставрополье в центральный аппарат СК

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об аварии с микроавтобусом в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, в центральный аппарат ведомства. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Учитывая резонанс произошедшего, а также то, что в результате трагедии погибли дети, председатель Следственного комитета РФ поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - сообщила Петренко.
И.о. руководителя краевого следственного управления Олегу Сидорову поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего.