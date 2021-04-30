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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

Бастрыкин передал дело о ДТП на Ставрополье в центральный аппарат СК

И.о. руководителя краевого следственного управления поручили представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об аварии с микроавтобусом в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, в центральный аппарат ведомства. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Учитывая резонанс произошедшего, а также то, что в результате трагедии погибли дети, председатель Следственного комитета РФ поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - сообщила Петренко.

И.о. руководителя краевого следственного управления Олегу Сидорову поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего.

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РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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