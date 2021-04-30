В крымском селе возник пожар в многоквартирном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Возгорание многоквартирного жилого дома произошло в пятницу в селе Донском под Симферополем, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"Двухэтажный дом, есть угроза распространения", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожар произошел в селе Донском. Площадь возгорания уточняется.

На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что пожару присвоен повышенный второй ранг. "К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кровля двухэтажного здания", - говорится в сообщении.