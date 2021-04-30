В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровском крае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, есть пострадавшие.

"По предварительным данным, произошло опрокидывание автобуса. В момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Есть пострадавшие", - сказали в управлении.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате ДТП погибли двое, еще более 10 пострадали. Собеседник агентства уточнил, что водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса.

В МЧС уточнили, что ДТП произошло на трассе Лидога - Ванино в 140 км от населенного пункта Лидога Нанайского района. В пресс-службе добавили, что, со слов очевидцев, около 15 человек на попутном транспорте добрались до ближайшего кафе. Для транспортировки людей выехал автобус из города Советская Гавань.