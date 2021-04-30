Три человека погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

ТАСС, 30 апреля. Три человека погибли и 10 пострадали в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, среди погибших один ребенок.

"В ночь на 1 мая 2021 года (по местному времени) на 370-м км федеральной автодороги А-376 Лидога-Ванино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека и пострадали около 10 пассажиров автобуса", - сказано в сообщении.

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по данному происшествию.

Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Ранее источник сообщал, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса на бок.