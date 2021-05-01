Директор департамента мэрии Сочи подозревается в получении многомиллионной взятки

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи, который подозревается в получении многомиллионной взятки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю по Краснодарскому краю по материалам сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, осенью 2020 года гендиректор строительной организации сообщил 50-летнему мужчине о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе Сочи. Фигурант предложил собеседнику за взятку в размере 75 млн рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства. В случае отказа мужчине обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным.

"Директор строительной организации согласился и по требованию посредника в ноябре-декабре 2020 года передал ему часть требуемой суммы в размере 3 млн 750 тыс. рублей. Между тем, мужчина, понимая, что действия подозреваемых носят противоправный характер, обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Вечером 30 апреля 2021 года в ходе встречи в одном из кафе Сочи заявитель передал чиновнику и его знакомому вторую часть из требуемой взятки в размере 20 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками.