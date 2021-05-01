{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Попавший в ДТП автобус в Хабаровском крае выехал на встречку при повороте

Три человека погибли, еще 10 пострадали, сообщили в ГИБДД

ХАБАРОВСК, 1 мая. /ТАСС/. Водитель автобуса, в результате опрокидывания которого в Хабаровском крае погибли трое, еще 10 пострадали, при повороте выехал на встречную полосу. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

"Авария произошла на 361-м км автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино. Автобус не вошел в поворот, выехал на полосу встречного движения, допустил съезд в левый кювет и опрокидывание", - сказал представитель ГИБДД.

У 31-летнего водителя десятилетий стаж. Обоих водителей - в автобусе был сменщик - направят на освидетельствование в ближайший населенный пункт. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Пассажирский автобус опрокинулся в пятницу вечером, всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Погибшие - 17-летняя и 21-летняя девушки и женщина 1973 года рождения, уточнили в Госавтоинспекции.

Теги
РоссияХабаровский край
В Минздраве Хабаровского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Двое из 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Читать полностью