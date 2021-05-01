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Сильный ветер на востоке Китая привел к гибели 11 человек

Более 100 человек пострадали

ПЕКИН, 1 мая. /ТАСС/. Сильный ветер на территории провинции Цзянсу на востоке Китая стал причиной гибели 11 местных жителей, более 100 человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила в субботу администрация города Наньтун.

Отмечается, что в отдельных районах порывы ветра достигали 45 м/с. Ветер нарушил работу местных линий электропередачи и разрушил ряд строений, повредив несколько автомобилей.

По данным властей, в районе бедствия оказались около 3 тыс. человек, они были экстренно эвакуированы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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