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Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в убийстве мужа и двух детей

Их тела обнаружили 29 апреля

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая. /ТАСС/. Суд во Владивостоке арестовал женщину, подозреваемую в убийстве мужа и двух пятилетних детей, сообщила в субботу ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

"По ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщила Римская.

29 апреля в квартире дома по улице Толстого во Владивостоке было обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его детей с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, двух и более лиц, в том числе малолетнего")".

Третьего ребенка после гибели членов семьи и задержания матери поместили в реабилитационный центр в Приморье.

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