Два человека погибли и 25 ранены в результате взрыва рядом с авиабазой в Афганистане

ТАСС, 1 мая. По меньшей мере два сотрудника службы безопасности Афганистана погибли и 25 получили ранения в пятницу вечером в результате взрыва рядом с авиабазой Баграм. Об этом сообщил в субботу в Twitter телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

Подробности произошедшего не приводятся.

29 апреля США начали вывод войск из Афганистана, в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности. Ранее президент США Джо Байден объявил о планах завершить вывод американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года.