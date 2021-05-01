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Два человека погибли и 25 ранены в результате взрыва рядом с авиабазой в Афганистане

Подробности произошедшего не приводятся

ТАСС, 1 мая. По меньшей мере два сотрудника службы безопасности Афганистана погибли и 25 получили ранения в пятницу вечером в результате взрыва рядом с авиабазой Баграм. Об этом сообщил в субботу в Twitter телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

Подробности произошедшего не приводятся.

29 апреля США начали вывод войск из Афганистана, в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности. Ранее президент США Джо Байден объявил о планах завершить вывод американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

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Афганистан
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