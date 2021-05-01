Полицейский пострадал во время погони со стрельбой за нарушителями в Москве

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудник полиции пострадал в результате погони за грубо нарушившим правила дорожного движения автомобилем на западе Москвы, в ходе задержания было применено табельное огнестрельное оружие. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 00:00 на Молотогвардейской улице сотрудниками ДПС была обнаружена автомашина, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения, законные требования сотрудников полиции остановиться игнорировал, в связи с этим было принято решение о преследовании данной автомашины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о нарушителе была передана другим нарядам, находившимся на пути патрулирования. "Сотрудники автоэкипажа ППС также приняли меры к задержанию нарушителей, полицейский вышел из своей машины, но водитель-нарушитель требование остановиться проигнорировал, совершил наезд на сотрудника полиции, предварительно причинив ему телесные повреждения. Для остановки транспортного средства, водитель которого представлял реальную угрозу для жизни и здоровья иных участников дорожного движения, было применено табельное огнестрельное оружие, произведены выстрелы", - добавили в главке.

В результате на пересечении улицы Лобачевского и Коштоянца данная автомашина была задержана. Водитель и пассажир при задержании оказали активное физическое сопротивление. Пострадавших от выстрелов нет.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что нарушители ПДД находились в легковой инормаке BMW. В погоне по ночной Москве были задействованы не менее 10 полицейских автомобилей.