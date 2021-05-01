Три девочки остаются в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Три девочки, пострадавшие в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам в субботу сообщил главный внештатный детский анестезиолог - реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков.

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"Состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, трех как тяжелое, и две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказал он.

Девочке, оставшейся под наблюдением медиков в районной больнице Грачевского округа, специализированная медицинская помощь не требуется. "Девочка, которая осталась в Грачевский больнице, находится там на амбулаторном лечении. Она без травм и повреждений. Видимо, психологически оказывается помощь", - отметил Анненков.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. В результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковушкой грузовика, который во время торможения опрокинулся на микроавтобус. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").