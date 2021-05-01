В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в Прикамье с восемью погибшими

ТАСС, 1 мая. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в городе Кудымкар Пермского края, где погибли шесть взрослых и два ребенка, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, 1 мая пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку.

Ранее в следственном управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с ЧП. По данным следствия, 1 мая во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме в Кудымкаре погибли восемь человек, двое из которых - дети 2011 и 2016 годов рождения.

Информация о ЧП поступила в МЧС в 03:33 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 120 кв. м. Сейчас открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций.