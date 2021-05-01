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На Сергея Удальцова составили протокол за участие в несогласованной акции в Москве 1 мая

По словам его супруги, координатора "Левого фронта" задержали за отсутствие маски на массовом мероприятии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полиция задержала и составила административный протокол на координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за участие в Москве в несогласованной с властями акции, посвященной Дню весны и труда, сообщила ТАСС его жена Анастасия.

"Его задержали за отсутствие маски в тот момент, когда он общался с журналистами и блогерами. Якобы за то, что нет маски на массовом мероприятии. После этого Удальцова доставили в полицию (ОВД по району Китай-город). Сейчас отпустили под обязательство о явке. 19 мая он должен явиться для составления протокола по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сообщила Удальцова.

В субботу на Манежной площади проходит акция, посвященная Дню весны и труда, ее участники направились также на Пушкинскую площадь, где пройдет встреча с депутатами Госдумы, пишет Удальцов в Twitter.

Акция не согласована с властями из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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