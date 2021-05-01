Дела о пожаре под Пермью и о ДТП с автобусом под Хабаровском передали в ГСУ СК России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина будет расследовать уголовные дела о пожаре в частном доме в Пермском крае, где погибли восемь человек, и об аварии с автобусом в Хабаровском крае. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Для дальнейшего всестороннего расследования уголовные дела по поручению председателя Следственного комитета РФ переданы в производство следователей Главного следственного управления СК России. Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, приведших к трагедиям", - сообщила Петренко.

По уголовным делам продолжаются осмотры мест происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы.

1 мая в городе Кудымкар в Пермском крае во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме погибли восемь человек, два из которых - дети 2011 и 2016 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Ночью 1 мая во время движения по маршруту Хабаровск - Советская Гавань пассажирский автобус, в котором находились 32 пассажира, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в кювет. ЧП произошло в 140 км от села Лидога Нанайского района. В результате происшествия три пассажира (1973, 2000, 2004 годов рождения) погибли, еще 17 человек пострадали.