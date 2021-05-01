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Полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Лионе

По данным газеты Le Progres, группа примерно из 200 человек, шедших впереди колонны демонстрантов, вела себя агрессивно

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных участников первомайской демонстрации в Лионе. Кадры с этой демонстрации в прямом эфире транслировал телеканал BFM.

Как уточняет местная газета Le Progres, вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за поведения агрессивной группы примерно из 200 человек, шедших впереди колонны демонстрантов. В общей сложности на первомайскую акцию в Лионе, по данным префектуры, собрались около 3 тыс. человек.

Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. демонстрантов. В министерстве внутренних дел опасаются, что мирные акции могут перерасти в столкновения с полицией, учитывая множественные призывы в соцсетях, которые распространяют группы радикальных движений.

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