Два человека погибли в ДТП в КБР

НАЛЬЧИК, 1 мая. /ТАСС/. Два человека погибли и семеро пострадали в Кабардино-Балкарии в результате того, что водитель иномарки съехал с дороги и врезался в забор, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"Около 15:00 часов в сельском поселении Зольское Зольского района Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием автомашины Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль врезался в заборное ограждение. В результате происшествия, по предварительным данным, два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения Зольского района и Нальчика для осмотра врачами доставлены водитель и еще шесть пассажиров автомашины. Среди пострадавших есть несовершеннолетние", - сообщили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий происшествия и деблокировки людей из машины привлекались силы и средства пожарно-спасательной части № 9 республиканской противопожарно-спасательной службы в количестве трех человек и одной единицы техники. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники правоохранительных органов.