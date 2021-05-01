В Архангельске ищут напавших на мужчину, которого ударили по голове и переехали машиной

АРХАНГЕЛЬСК, 1 мая. /ТАСС/. Жестокое нападение на мужчину совершено в одном из дворов Архангельска, его ударили по голове, а затем несколько раз переехали на машине. Водитель автомобиля установлен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

Видео, на котором зафиксировано случившееся, появилось в субботу в социальных сетях и местных СМИ. На кадрах видно, как двое мужчин подошли сзади к потерпевшему, один ударил его по голове и выхватил из рук пакет, нападавшие скрылись. Через несколько минут к лежащему на земле пострадавшему подъехал внедорожник и несколько раз переехал его.

"Нападение было совершено вчера утром в одном из дворов Архангельска. Водитель машины установлен, с ним работают сотрудники полиции. Также ведется розыск злоумышленников, которые напали на прохожего перед этим инцидентом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

Скорее всего, нападение было спонтанным, добавили в УМВД. Пострадавший мужчина находится в реанимации.