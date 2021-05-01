Три рыбака погибли во время шторма в Мурманской области

ТАСС, 1 мая. Восемь рыбаков на четырех лодках попали в шторм в Мурманской области. Три из них погибли, два человека спаслись, еще трех ищут, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении СК РФ на транспорте.

"По нашей информации, на промысел вышли четыре лодки, в каждой по два рыбака. В настоящее время обнаружены трое рыбаков погибшими, двое выжили, поиски остальных еще продолжаются", - сообщили ТАСС в следственном управлении.

По предварительным данным, рыбаки попали в шторм в районе губы Орловка в Мурманской области и не справились с управлением лодок.

В поисках задействовано 36 человек, девять единиц техники, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Мурманской области.

"1 мая в 15:30 мск поступила информация о том, что в районе села Териберка Кольского района предположительно потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками. Связь с рыбаками отсутствует <…>. Всего для поисково-спасательных работ задействовано: 36 человек, девять единиц техники", - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Мурманской области

К месту поисков следует спасательное судно. На место прибыл вертолет ООО "Мурманавиа" Ми-2 со спасателями и родственниками на борту. Он осуществляет мониторинг морской акватории и береговой линии. На месте работают спасатели. Проводится наращивание группировки. Также к месту следует психолог ГУ МЧС РФ по региону.

В новость внесены изменения (20:35 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.