Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Девятилетняя девочка погибла при пожаре в жилом доме в поселке Ульяновка в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту пожара в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, в результате которого погибла девятилетняя девочка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте инцидента работает следственная группа.

По данным главка МЧС по Ленинградской области, возгорание в жилом доме на улице Колхозной в Ульяновке произошло вечером в субботу. Площадь пожара составила 80 кв. м, потушить его удалось примерно за час. Причина возгорания выясняется сотрудниками МЧС.