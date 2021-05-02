{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Ленинградской области

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Девятилетняя девочка погибла при пожаре в жилом доме в поселке Ульяновка в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту пожара в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, в результате которого погибла девятилетняя девочка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте инцидента работает следственная группа.

По данным главка МЧС по Ленинградской области, возгорание в жилом доме на улице Колхозной в Ульяновке произошло вечером в субботу. Площадь пожара составила 80 кв. м, потушить его удалось примерно за час. Причина возгорания выясняется сотрудниками МЧС.

Теги
РоссияЛенинградская область
Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
В Израиле завершили опознание 45 погибших в давке на горе Мерон
По данным The Jerusalem Post, среди них шесть граждан США и двое канадцев
Читать полностью