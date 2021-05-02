Полиция начала доследственную проверку после ложного сообщения о минировании Театра.doc

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали доследственную проверку после анонимного сообщения о минировании здания Российского театра документальной пьесы Театр.doc в центре Москвы, в связи с чем пришлось прервать спектакль "Соседи". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в 19:58 в дежурную часть отдела МВД России по району Замоскворечье поступила информация о том, что здание театра на Садовнической набережной заминировано. На место были направлены сотрудники полиции с кинологом. В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, информация об угрозе взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

По его данным, по решению замдиректора театра Виктории Холодовой на время осмотра из здания были эвакуированы 55 человек. "По данному факту начата доследственная проверка", - сказал источник.

1 мая в 20:00 Театр.doc должен был показать спектакль "Соседи" о событиях в Белоруссии в августе 2020 года.