{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле

В Израиле завершили опознание 45 погибших в давке на горе Мерон

По данным The Jerusalem Post, среди них шесть граждан США и двое канадцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая. /ТАСС/. Опознание тел 45 погибших в ночь на пятницу в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон завершено. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.

На эту тему
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле

"Опознание 45 жертв катастрофы на горе Мерон завершено в Национальном институте судебной медицины в Абу-Кабире", - говорится в заявлении. Среди погибших - шесть граждан США и двое канадцев, сообщает газета The Jerusalem Post.

2 мая в Израиле объявлено днем национального траура в связи с трагедией на горе Мерон. "Приспущены государственные флаги над общественными зданиями, базами Армии обороны Израиля и представительствами Израиля за границей", - сообщила канцелярия премьера еврейского государства.

Теги
ИзраильРасследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
В Москве двое неизвестных в масках украли из салона связи 14 смартфонов iPhone
Инцидент произошел в торговой точке на бульваре Дмитрия Донского. Общая стоимость украденных телефонов составила около 1 млн рублей
Читать полностью