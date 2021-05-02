Израильские военные ранили напавшую на них с ножом палестинку

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая. /ТАСС/. Израильские солдаты в воскресенье открыли огонь по напавшей на них с ножом палестинке на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вооруженная ножом нападавшая попыталась напасть на военных на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема [крупный палестинский город на Западном берегу]. Солдат Армии обороны Израиля выстрелил в нападавшую и нейтрализовал ее", - говорится в сообщении. В пресс-службе армии обороны уточнили, что с израильской стороны пострадавших нет.

По информации газеты The Jerusalem Post, нападавшая получила огнестрельное ранение в ногу и направлена в госпиталь на лечение.