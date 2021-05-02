Число рыбаков, погибших под Мурманском, увеличилось до пяти

ТАСС, 2 мая. Еще двух рыбаков, попавших в шторм в Баренцевом море 1 мая, нашли погибшими в Мурманской области. Число погибших увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в воскресенье в Северо-Западном следственном управлении СК РФ на транспорте.

"Нашли еще двоих погибшими, продолжаются поиски еще одного [пропавшего]", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 1 мая в спасательные службы поступило сообщение о потере связи в районе села Териберка с тремя маломерными суднами в которых находились восемь рыбаков. Как предполагается, лодки потеряли ход во время шторма в Баренцевом море. Двум из попавших в шторм удалось спастись, еще трех человек нашли погибшими. По последним данным, погибли пять человек, судьба еще одного остается неизвестной. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.