{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число рыбаков, погибших под Мурманском, увеличилось до пяти

В регионе продолжают поиски еще одного пропавшего

ТАСС, 2 мая. Еще двух рыбаков, попавших в шторм в Баренцевом море 1 мая, нашли погибшими в Мурманской области. Число погибших увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в воскресенье в Северо-Западном следственном управлении СК РФ на транспорте.

"Нашли еще двоих погибшими, продолжаются поиски еще одного [пропавшего]", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 1 мая в спасательные службы поступило сообщение о потере связи в районе села Териберка с тремя маломерными суднами в которых находились восемь рыбаков. Как предполагается, лодки потеряли ход во время шторма в Баренцевом море. Двум из попавших в шторм удалось спастись, еще трех человек нашли погибшими. По последним данным, погибли пять человек, судьба еще одного остается неизвестной. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Теги
РоссияМурманская область
В Москве двое неизвестных в масках украли из салона связи 14 смартфонов iPhone
Инцидент произошел в торговой точке на бульваре Дмитрия Донского. Общая стоимость украденных телефонов составила около 1 млн рублей
Читать полностью