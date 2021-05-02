На Кубани госпитализировали трех человек после стрельбы возле парка

КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел напротив входа в городской парк Кореновска, один из его участников применил, по предварительным данным, травматический пистолет, в больницу доставлены три человека. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"Поступило сообщение о конфликте со стрельбой в городе Кореновск на улице Красной напротив центрального входа в городской парк. Предварительно установлено, что выстрелы мужчина производил из травматического пистолета. В результате трое участников конфликта доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что все участники инцидента установлены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").