В Москве двое неизвестных в масках украли из салона связи 14 смартфонов iPhone

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Двое неизвестных в черных масках ограбили салон сотовой связи на юго-западе Москвы, похитив 14 телефонов iPhone стоимостью почти 1 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Днем 1 мая в службу "02" поступило сообщение о грабеже на бульваре Дмитрия Донского, дом 8, корпус 1. Полицейские, прибыв на место, установили, что двое неизвестных в черных масках, воспользовавшись невнимательностью специалиста салона связи, разбили камнем витрину и похитили 14 телефонов iPhone, а затем скрылись. Материальный ущерб составил 936 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК РФ).