Сухая трава и заброшенные дачи загорелись в пригороде Кургана

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Площадь пожара в пригороде Кургана, где горят заброшенные дома и сухая растительность, составляет 1 500 кв. м, решается вопрос о привлечении к тушению авиации. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время горят заброшенные дачные дома в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "КМЗ-4" и сухая растительность по фронту 1 500 кв. м. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 м/с", - сказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в тушении пожара задействовано 79 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России - 63 человека и 17 единиц техники. Рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8 МЧС России, находящегося на территории Курганской области на период майских праздников для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров.
Ранее сообщалось, что пожар происходит в районе шоссе Тюнина, ему присвоен повышенный номер сложности. По предварительным данным, возгорание произошло по вине нетрезвых местных жителей, которые подожгли сухую траву. "В связи с сильным задымлением движение по трассе шоссе Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара. Существующий объездной путь - через поселок Керамзитный. Погибших и пострадавших нет", - добавили в ведомстве. Ликвидацией пожара на месте руководит начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, угрозы распространения огня с горящих заброшенных дач на находящийся рядом строительный рынок на данный момент нет. "Пока угрозы ему [рынку] нет. Пока пресекают огонь, он не распространяется в сторону рынка", - сказали в пресс-службе.
1 мая в Кургане произошел пожар, в результате которого сгорели семь домов на площади 1,7 тыс. кв. м, пострадавших не было. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пожара.