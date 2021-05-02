Сухая трава и заброшенные дачи загорелись в пригороде Кургана

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Площадь пожара в пригороде Кургана, где горят заброшенные дома и сухая растительность, составляет 1 500 кв. м, решается вопрос о привлечении к тушению авиации. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России. "В настоящее время горят заброшенные дачные дома в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "КМЗ-4" и сухая растительность по фронту 1 500 кв. м. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 м/с", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в тушении пожара задействовано 79 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России - 63 человека и 17 единиц техники. Рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8 МЧС России, находящегося на территории Курганской области на период майских праздников для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров.