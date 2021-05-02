Суд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Под арестом он будет находиться до 30 июня, сообщил в воскресенье судья в ходе заседания по избранию меры пресечения.

"Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить, <...> избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года", - сказал судья.

Представитель следствия сообщил, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусматривающего наказание до семи лет лишения свободы и меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение водителю легкового автомобиля не предъявлено, поскольку необходимые следственные действия еще продолжаются. Сам водитель на заседании сообщил, что признает вину, готов сотрудничать со следствием и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. В результате столкновения погибли пять детей, девять человек были госпитализированы. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковушкой грузовика, который во время торможения опрокинулся на микроавтобус. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").