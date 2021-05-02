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Обновлено 

В Северной Осетии самолет вынужденно сел из-за отказа двигателя

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Самолет вынужденно сел из-за отказа двигателя в полете в селении Терк Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Легкомоторный четырехместный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя во время полета", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в самолете находились пилот и два пассажира, они не пострадали.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате падения легкомоторного самолета Wilga пострадали три человека. Там добавили, что самолет выполнял тренировочный полет.

На месте происшествия работают оперативные службы. 

В новость внесены изменения (16:18 мск) - добавлена информация от пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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