В Москве возбудили дело после поножовщины, на участие в которой проверяют Ксению Милас

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело после конфликта, в котором женщина получила ножевое ранение и в котором предположительно участвовала ведущая реалити-шоу "Пацанки" и ведущая телешоу "Ревизорро" Ксения Милас. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы в ходе возникшего конфликта женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Если участие Милас в инциденте будет доказано, то ей может грозить до двух лет лишение свободы.

По словам источника, присутствовать при инциденте могла диджей Яна Бородина. В разговоре с ТАСС Бородина отказалась комментировать информацию. "Без комментариев", - сказала она.

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что Ксению Милас отстранили от работы на канале "Пятница", а съемки передачи с ее участием приостановили. По словам главы канала Николая Картозии, руководство приняло решение дождаться результатов следствия по делу.