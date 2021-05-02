Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.

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"Ходатайство о заключении под стражу оставить без удовлетворения, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 июня 2021. Освободить из-под стражи в зале суда", - сказал судья.

Директор спортшколы подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, руководитель учреждения издала приказ, позволивший спортивной команде выехать за пределы Волгограда. Следователь отметил, что автобус, на котором баскетболистки направлялись в Черкесск, по техническим причинам не был предназначен для групповой перевозки детей - он не был оборудован тахографом, системой ГЛОНАСС, детскими удерживающими устройствами и так далее.